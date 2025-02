Parceria entre prefeitura, empresas e voluntários vai pintar mais de 60 casas no acesso ao Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

As cores usadas serão o vermelho, o verde e o azul. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

O bairro Pomarosa é o primeiro a receber a ação Tudo de Cor por Bento, que busca revitalizar a região. O projeto vai pintar 64 casas, alcançando diretamente mais de 200 pessoas. As cores usadas serão o vermelho, o verde e o azul, e foram selecionadas pelos moradores.

Segundo a prefeitura, o local foi escolhido por ter um grande destaque visual e permitir que pedestres e motoristas contemplem as casas na passagem para destinos como o Vale dos Vinhedos e para cidades da região.

A ação é realizada pela Pró-Cor Tintas, Tintas Coral e Condor, que doaram os materiais, além de entidades e voluntários. Os moradores participaram de todas as etapas do projeto, que iniciou em 2024, desde a idealização, escolha das cores e preparação. O Centro Universitário FSG também participou da construção do projeto.

— É projeto de requalificação do bairro Pomarosa, a ideia é recuperarmos escadarias, e tentar melhorar as condições de vida daquela população por uma questão de cidadania — afirma o prefeito de Bento, Diogo Siqueira.

No último dia 15 foram realizadas as primeiras pinturas nas casas mais altas, contando com apoio de pintores profissionais. Para este sábado (22), está prevista uma grande ação. Para participar, os voluntários devem chegar a partir das 7h30min, no ponto base na Rua Davile Sandrin, no bairro Pomarosa.

— É a primeira ação em um bairro específico. Fizemos uma grande ação há um tempo atrás de pintura de pichações, deu muito certo, foi muito positivo, e seguimos fazendo isso. Vamos ver como vai ser o primeiro exemplo, dando certo ampliamos (para outros bairros) — conclui Siqueira.