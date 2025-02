Para troca de sistema, Cadastro Único, em Caxias, suspenderá provisoriamente os atendimentos

A suspensão ocorre em função da migração do Sistema de Cadastro Único, operado pela Caixa Econômica Federal, que será substituído por um novo sistema que passará a funcionar no Portal de Gestão do Cadastro Único, operado pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev). O período de inatividade é necessário para permitir a realização das capacitações do novo sistema.