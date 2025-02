Operação resgata nove trabalhadores em situação análoga à escravidão em Flores da Cunha

Casa que servia de alojamento para os trabalhadores tinha condições precárias no interior de Flores da Cunha.

Nove trabalhadores, sendo oito argentinos e um brasileiro , de Caxias do Sul, foram resgatados na madrugada do último domingo (2) de uma propriedade de Flores da Cunha . A operação foi articulada pela Polícia Federal a partir de denúncias feitas à Brigada Militar (BM).

Os homens, com idades entre 19 e 29 anos, trabalhavam na colheita da uva em situação, classificada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como análoga à escravidão.

De acordo com a investigação, os trabalhadores receberam a promessa de pagamentos semanais, alimentação e alojamento. No entanto, ao iniciar as atividades, o valor pago pelo quilo de uva colhida foi menor que o combinado.