ONG Engenharia Solidária promove mais uma edição da coleta de resíduos eletrônicos em Caxias

Neste sábado (15), ONG Engenharia Solidária promove mais uma edição da coleta de resíduos eletrônicos, das 9h às 13h, no Posto Sim da Rua Vinte de Setembro, em Caxias do Sul. No dia, serão recolhidos computadores, celulares, televisores e eletrodomésticos que estejam estragados ou sem uso em casa. Haverá também coleta de óleo de cozinha já utilizado e peças de alumínio.