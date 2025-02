Obras vão atrasar o início do ano letivo na Escola  Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul

Obras no Cristóvão de Mendoza serão concluídas por completo apenas em agosto de 2026. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em andamento, as reformas das salas de aula e a construção de um novo refeitório na escola Cristóvão de Mendoza em Caxias do Sul farão as aulas começarem um dia depois do restante do Estado.

O ano letivo na rede estadual começa na segunda-feira (10), mas no Cristóvão terá início na terça (11). Em 2024 a escola atendeu mais de 800 alunos.

As obras já completaram um ano e estão dentro do cronograma. A primeira etapa tem 90% dos trabalhos concluídos no ginásio e auditório e devem ser entregues em abril.

O restante das obras, que contempla as alas de aula, laboratório de informática, administração, direção, bibliotecas e sala de ensaio da banda, se iniciaram em agosto com previsão de de conclusão em 20 meses. No entanto, a empresa responsável pediu quatro meses adicionais por conta dos trabalhos extras que surgiram.