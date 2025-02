Obras de recuperação na Estrada Luiz Victório Galafassi, no interior de Farroupilha, são finalizadas  

Via foi danificada em maio do ano passado, quando deslizamentos de terra atingiram o local. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A prefeitura de Farroupilha anunciou nesta quarta-feira (26) a conclusão das obras de recuperação do talude e do pontilhão da Estrada Luiz Victório Galafassi, na comunidade de Capela de Todos os Santos. A via recebeu nova pavimentação após os danos causados por desmoronamentos de terra ocorridos em maio do ano passado.

O próximo passo para a total recuperação da via é a pintura e instalação de placas de sinalização. Para isso, a prefeitura irá aguardar 10 dias para que o asfalto fique totalmente endurecido. Atualmente, a via conta com sinalização provisória.

Ainda, a pavimentação do pontilhão que interliga a via com a Estrada Henrique Antônio Galafassi, a popular “ponte dos Roman” foi finalizada. O local deverá receber outros ajustes nas contenções de entrada e saída.

As obras totalizam investimento de mais de R$ 1 milhão, que integram o Plano de Recuperação e Reestabelecimento de Farroupilha.