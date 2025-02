Obras de implantação de redes de esgotamento bloqueiam ruas de Caxias do Sul

Seguem, na próxima semana, as obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de implantação de redes de esgotamento sanitário no município. Esses trabalhos provocam alterações no fluxo de veículos em bairros como Rio Branco, Jardelino Ramos, Centro, Petrópolis, Salgado Filho, Cruzeiro, Jardim Oriental e Desvio Rizzo.