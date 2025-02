Novos controladores de velocidade e radares na Serra e no Vale do Caí entram em operação na próxima segunda-feira

Entre os locais que receberam novos equipamentos está a BR-470, em Garibaldi. CSG / Divulgação

Os 25 novos controladores de velocidade e radares começarão a operar na segunda-feira (10) em 15 pontos das rodovias RS-122, RS-453, RS-240, RS-287 e BR-470, na Serra e no Vale do Caí. A instalação dos equipamentos foi no mês passado.

Conforme a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra as rodovias, todos os pontos que receberam os equipamentos contam com sinalização. O limite de velocidade entre os controladores varia de 40 km/h a 60 km/h.

Entre os pontos com novos equipamentos está a BR-470, próximo ao Posto do Avião, em Garibaldi, onde um acidente de trânsito com vítima fatal acabou danificando o controlador de velocidade que havia sido instalado recentemente no local.

Em outro ponto da Serra, mais especificamente no km 107 da RS-453, no chamado Trevo do Barracão, em Bento Gonçalves, a velocidade mínima permitida foi reduzida de 50km/h para 40 km/h. Segundo a CSG, a mudança ocorreu depois de uma avaliação de segurança feita pelo setor de engenharia da companhia.

Localização dos aparelhos

Radares de velocidade

BR-470

Km 226,3, próximo ao Posto SIM, em Garibaldi: 60km/h.

RS-122

Km 46,2 e km 46,7, próximo ao Bar da Janete, em Farroupilha: 50km/h.

Km 50,7, próximo ao Trevo Alto Feliz, em Farroupilha: 60km/h.

Km 55,7, antes da RM Mecânica, em Farroupilha: 60km/h.

Km 72,2, próximo à Expresso São Miguel, em Caxias do Sul: 60km/h.

Km 85,4, próximo à Ponte Maestra, entre Caxias e Flores da Cunha: 60km/h.

Km 106,7, próximo à entrada do Frigorífico Gavazonni: 40km/h.

Km 136,2, próximo ao Trevo Capela Santa Barbara, em Ipê: 60km/h.

RS-453

Km 117,2, próximo à ITM, em Farroupilha: 60km/h.

Redutores de velocidade

RS-122

Km 10,2 e km 10,8, próximo à GM Car, em São Sebastião do Caí: 60km/h.

Km 92, próximo ao Posto SIM, em Flores da Cunha: 40km/h.

RS-240

Km 7 e km 7,2, próximo ao Don Zarchita, em Portão: 60km/h..

RS-287

Km 1,15 e km 1,20, próximo à Agrimar, em Montenegro: 40km/h..

RS-453