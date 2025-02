Novo semáforo começa a funcionar nesta sexta-feira no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul 

Rodrigo Rossi / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Equipamento começa a funcionar na sexta, no modo amarelo piscante.

Um novo semáforo começará a funcionar nesta sexta-feira (28), no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Conforme a Secretaria de Trânsito, os equipamentos estão instalados no cruzamento das ruas Luiz Michielon e Antônio Broilo.