Mostra Flores abre neste final de semana, em Flores da Cunha

A 14ª Mostra Flores e Feira Agroshow abre neste sábado (1º), a partir das 10h, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha. O evento contará com mais de 60 expositores multissetoriais, que ofertam produtos diversos e com preços direto de fábrica, sendo 15 agroindústrias regionais. Estarão expostos artigos de malhas, confecções, itens em couro, acessórios, móveis, utilidades domésticas e também opções gastronômicas. O turismo estadual e municipal também marcam presença em um espaço dentro de uma cúpula geodésica. O evento segue até 16 de março.

Neste final de semana, além de compras, o público poderá conferir o espetáculo As Aventuras do Fusca a Vela, do Grupo Ueba, e também o Festival do Suco de Uva, que contará com a presença de vinícolas e atrações musicais. No domingo (2), terá shows com banda Porto do Som e Banda Rosas. A gastronomia contará com buffet italiano, opções de frios e pães assados na hora.