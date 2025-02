Morre segunda vítima de acidente envolvendo caminhonete e caminhão entre Caxias e Flores da Cunha. Porthus Junior / Agencia RBS

A morte de mais uma vítima do acidente registrado na tarde de segunda-feira (17) no km 86 da RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, foi confirmada na manhã desta terça-feira (18) pela delegada Suelen Panizzon. Adenir Lorenzo Seferino, 33 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Pompéia, mas morreu logo depois. Aline Riva, de 29, morreu no local. As duas vítimas estavam em uma Montana que colidiu contra um caminhão.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo pesado, com placas de Caxias, estaria trafegando no sentido a Flores da Cunha e a caminhonete no sentido contrário. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Seferino, natural de Nonoai, no norte do RS, era o condutor da caminhonete, enquanto Aline, de Romelândia (SC), estava na carona. O sepultamento dela será às 17h no cemitério municipal de Flores da Cunha.