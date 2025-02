Moradores de Caxias do Sul protestam após danos causados pela chuva no bairro Rio Branco

Moradores protestam por conta de obra no bairro Rio Branco. Everton Lopes Rodrigues / Arquivo pessoal

Moradores do bairro Rio Branco atearam fogo em móveis no fim da tarde deste domingo (16) na Rua Tancredo Feijó para protestar pela execução de uma obra, em Caxias do Sul. Segundo o grupo, a população teria sofrido danos após o trabalho realizado pela prefeitura.

De acordo com um dos moradores, Éverton Lopes Rodrigues, 23 anos, os problemas teriam começado após uma obra de esgoto ser realizada no fim do ano passado. Os primeiros danos foram registrados após as chuvas do início de janeiro:

— Com a virada do ano, teve aquela chuva forte e acabou entupindo uma casa. Teve duas a três famílias que perderam tudo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Obras (SMO) afirma que está trabalhando em uma solução definitiva para os alagamentos e que trata-se de uma obra complexa, uma vez que a galeria que passa pela região é muito antiga (confira a nota abaixo).

Casa ficou alagada em 12 de janeiro, no bairro Rio Branco. Everton Lopes Rodrigues / Arquivo pessoal

Em vídeo publicado nas redes sociais da vereadora Andressa Marques (PCdoB), moradores afirmaram que outras casas também registraram alagamentos após as chuvas das últimas semanas.

Com a chuva deste domingo, Rodrigues afirma que danos começaram a surgir no asfalto da rua, com partes dele começando a ceder. Os danos foram verificados no trecho próximo a Rua Padre Nóbrega.

Danos foram registrados no asfalto nesse domingo. Everton Lopes Rodrigues / Arquivo pessoal

O morador do bairro Rio Branco afirma que um grupo está se organizando para acampar na frente da prefeitura como forma de protesto.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Secretaria Municipal de Obras afirma que os trabalhos para resolver os problemas de alagamentos estão em andamento. Confira abaixo: