Moradores da Serra enfrentam temperaturas acima dos 30ºC pela segunda semana consecutiva

Onda de calor desafia quem trabalha sob o sol, como o servidor da Codeca, Wagner Andrade dos Santos que espalhou asfalto na manhã desta segunda-feira (10). Porthus Junior / Agencia RBS

Enquanto o refresco no clima, aguardado para o início da noite de quarta-feira (12) não chega, moradores da Serra enfrentam como podem as altas temperaturas pela segunda semana consecutiva.

O calor de fevereiro é mais constante que o registrado no mês passado com altas temperaturas registradas em sequência.

Em Bento Gonçalves, cidade que registra as maiores máximas da região, foram apenas três dias com termômetros abaixo dos 30ºC durante o mês.

Nesta segunda-feira(10) os 32,9ºC anotados na estação meteorológica do Inmet, instalada no bairro Conceição, chegaram próximos de bater o recorde do ano, que foi de 33,9ºC no dia 23 de janeiro.

Termômetro em frente a prefeitura de Caxias do Sul marcou os 35ºC nesta segunda-feira (10) Porthus Junior / Agencia RBS

Embora a estação automática do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias marcasse os 27ºC próximo ao meio-dia, moradores da maior cidade da Serra acompanham os termômetros de rua marcarem até 35ºC. Era o caso do relógio instalado em frente à prefeitura por volta das 14h desta segunda-feira.

O da rótula da Avenida São Leopoldo marcava 30ºC às 11h enquanto servidores da Codeca pavimentavam um trecho em obras do bairro Salgado Filho. A massa asfáltica, segundo eles, chega a 140ºC da usina para ser espalhada e aumenta em muito a sensação térmica de quem está por perto. Imagine para quem tem que trabalhar com ela, como Wagner Andrade dos Santos, 37 anos:

— A bota gruda no chão de tão quente. E o pior é que no calor é mais fácil de trabalhar com o asfalto porque ele não endurece tão rápido, mas é sofrido. Só com muita água, protetor solar e chapéu para aguentar.

Wagner Andrade dos Santos enfrenta pela segunda semana consecutiva o calor durante o trabalho. Porthus Junior / Agencia RBS

Chuva só na quinta

É o que indica a previsão do tempo para os próximos dias. Em Caxias, uma garoa pode ser registrada ainda na noite de quarta-feira(12) quando as temperaturas voltam para a casa dos 25ºC e se mantêm durante o final de semana acompanhadas de chuva.

A precipitação aguardada para os próximos dias deve contribuir com os índices pluviométricos da Serra. Nos primeiros dez dias do mês choveu apenas 5,4 milímetros em Caxias. Os dados são da estação do Cemaden instalada no bairro Forqueta.