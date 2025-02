Moradoras do loteamento Campos da Serra são as primeiras beneficiadas de Caxias do Sul pelo programa Mãe Gaúcha

Giordana Coffy, 23, e Geni Borges, 42, estão entre as mães que receberam os primeiros kits com itens para os bebês.

Lançado no início do ano passado pelo governo do Estado, o programa Mãe Gaúcha, que distribui kits com vestuário para recém-nascidos, beneficiou as primeiras mulheres de Caxias do Sul nesta terça-feira (18).