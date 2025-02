Ministério Público inaugura sala de acolhimento a vítimas de crimes em Caxias do Sul

Ministério Público do Rio Grande do Sul / Divulgação

O Ministério Público (MP) inaugurou na manhã desta terça-feira (18) uma sala de acolhimento a vítimas de crimes em Caxias do Sul. Nomeada como Bem-me-quer, a central é a segunda aberta no Estado e a primeira no interior gaúcho. O local também atenderá a familiares das pessoas envolvidas nos processos criminais.