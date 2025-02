Mais um imóvel desocupado é alvo de vândalos em Caxias do Sul

Enquanto a situação da antiga sede da Vinícola Nova Aliança na Rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino, em Caxias, se encaminha para uma solução com a negociação de venda do espaço, chama a atenção o vandalismo que atinge outro imóvel, desta vez no Centro. Trata-se da sala que abrigou até poucos meses a loja Costaneira, no cruzamento das ruas Visconde de Pelotas e Ernesto Alves. O empreendimento saiu do endereço e ocupará uma nova sede, que está em construção no bairro Sanvitto.