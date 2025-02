Mais de 47 mil veículos são esperados para o feriado de Carnaval na Rota do Sol, entre a Serra e o Litoral

Fluxo rumo às praias deve começar ainda nesta quinta-feira (27). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Como de costume, o feriado facultativo de Carnaval deve levar muitos moradores da Serra rumo ao Litoral Norte. Um levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) prevê que cerca de 47,4 mil veículos devam utilizar a Rota do Sol (RS-453 e RS-486) entre esta quinta (27) e a terça-feira (4) na ligação entre as duas regiões.

De acordo com o CRBM, os dias de maior movimento no sentido Litoral devem ser a sexta-feira (28) e o sábado (1º), quando a média deve ser de 7,9 mil veículos por dia. No Natal e no Ano-Novo, o órgão de segurança observou uma redução de 2% no volume de tráfego.

— A consideração que fizemos é de que no ano passado o período do Carnaval teve chuva, e a previsão deste ano é uma frente de calor, que pode fazer com que as pessoas procurem mais o Litoral. Estimamos essa quantidade de veículos, mas estamos preparados para um número maior — afirma o comandante do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), major Diego Caetano de Souza.

Conforme o militar, como o Carnaval ocorre em março neste ano e a Operação Golfinho foi prorrogada até o próximo dia 12. Assim, policiais atuam na rodovia, em um posto na localidade de Tainhas, em São Francisco de Paula. As ações planejadas pelo CRBM têm como objetivo ampliar a segurança nas rodovias, com atenção especial à Rota do Sol.

O comandante do 3º BRBM aponta que viajar durante o dia é mais seguro para os condutores, principalmente pela visibilidade na rodovia. Além disso, dá dicas como a revisão dos veículos e frisa que em hipótese alguma os condutores devem dirigir após consumir bebidas alcoólicas ou fazer a combinação de direção com celular.

— A Rota do Sol tem uma geografia específica, tem grandes subidas, muitas curvas, então é necessário estar muito bem preparado para fazer esse percurso. Com relação à postura do condutor, que obedeça a sinalização viária, não ultrapasse a velocidade permitida e não faça ultrapassagens em locais inadequadas — aconselha o comandante do 3º BRBM.

Movimento nas Hortênsias

O fluxo também deve ser intenso em estradas da Região das Hortênsias. Segundo a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), na RS-235, rodovia que liga a Região das Hortênsias à Rota do Sol e ao Litoral Norte, são esperados 58,4 mil veículos. Pela praça de pedágio de São Francisco de Paula serão 28,2 mil veículos, volume 14% superior ao registrado em dias normais.

De acordo com a EGR, a movimentação será 14% superior na sexta-feira, 34% no sábado, com redução no domingo, em comparação a um dia comum, e 18% superior na segunda-feira. Já na terça, são esperados 4,1 mil veículos, um movimento 27% a mais que em dias normais.