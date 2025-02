Mais de 500 bebês já nasceram na maternidade transitória do SUS em Caxias 

Taine Lemes Correa e a pequena Ayla Dornelles, primeiro bebê a nascer na maternidade SUS no Hospital Virvi Ramos.

O serviço, antes atendido pelo Hospital Pompéia, iniciou no dia 1º de julho em um espaço transitório até que o definitivo seja inaugurado. As obras ocorrem desde o final do ano passado e a previsão de entrega é para maio.