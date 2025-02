Mais de 32 mil estudantes da rede municipal de Caxias do Sul voltam às aulas na quarta-feira 

Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A rede municipal de ensino de Caxias do Sul inicia o ano letivo na próxima quarta-feira (19). A expectativa é de que mais de 32 mil estudantes ocupem as salas de aula de 82 escolas. Destas, segundo a prefeitura, 68 contam com turmas de pré-escola.

O atendimento será feito por uma equipe de 3.920 profissionais. O montante envolve 3.113 professores, 400 cuidadores terceirizados e 407 higienizadoras e merendeiras terceirizadas.

Leia Mais Caxiense que nasceu com nanismo e já foi personagem da Turma da Mônica cresceu quase 10 centímetros com auxílio de medicamento

Segundo a secretária municipal da Educação, Marta Fattori, eventuais faltas de professores serão cobertas com horas extras:

— No momento, nós estamos substituindo as aposentadorias, licenças mais prolongadas. Por enquanto, nós estamos com nosso quadro praticamente fechado — sinaliza.

Os profissionais retornam às escolas dois dias antes dos estudantes, na segunda-feira (17). Segundo a secretária, haverá recepção às equipes e detalhamento de orientações para que o ano letivo se desenvolva plenamente.

Marta ressaltou que um dos objetivos da pasta para esse ano é o apoio às formações continuadas dos professores:

— Nós vamos estar valorizando a profissão professor para que ele possa desenvolver as suas atividades da melhor forma possível. Então, vamos estar muito perto das escolas, das equipes diretivas, com cursos de aperfeiçoamento, dando o maior suporte possível para a rede de escola — enfatizou.

Dentre as obras em andamento e que devem ser finalizadas neste ano, estão a conclusão da adequação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) de 10 instituições e a construção de quadra coberta, estacionamento e parquinho da Escola San Gennaro, localizada no bairro Reolon.

Após cinco anos em sede provisória, escola terá prédio próprio

O ano letivo de 2025 será especial para estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Atiliano Pinguelo. Desde 2019, os alunos da instituição estudavam em uma sede provisória, no prédio do antigo Mutirão, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, e, agora, terão novamente uma estrutura própria e perto de casa.

A nova edificação, localizada na Rua Madre Bárbara, número 908, tem sete salas e possibilidade de receber até 380 estudantes da pré-escola ao quinto ano. Segundo a prefeitura, o investimento do município na obra foi superior a R$ 4,2 milhões. A estrutura foi entregue à comunidade do loteamento De Zorzi em dezembro do ano passado.