Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias, comemora 65 anos com captação milionária feita por meio do Imposto de Renda

Novo espaço de convivência foi inaugurado em novembro de 2024 e agora aguarda verba para que seja mobiliado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde que teve início a possibilidade de contribuintes destinarem até 6% do imposto devido diretamente para uma entidade, o Lar da Velhice São Francisco de Assis, de Caxias do Sul, arrecadou R$ 2,1 milhões. Os valores são repassados pelo Fundo Municipal do Idoso, que aprovou, nesta quinta-feira (13), a captação de mais R$ 900 mil para custear o projeto de bem-estar da instituição, que contempla mobiliário e climatização.

No aniversário de 65 anos, comemorado com festa nesta sexta-feira (14), a instituição abriu as portas para a comunidade, que pôde conhecer a nova fase vivida pela casa que acolhe hoje 81 idosos.

Teve festa no aniversário de 65 anos do Lar do Idoso, em Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Entre as novidades está o espaço de convivência com janelas amplas, vista para parte do centro de Caxias a partir do bairro Marechal Floriano e poltronas novas.

O espaço, segundo o presidente da instituição, Oidi Luiz Galeti, ainda será equipado com recursos que serão captados na mesma modalidade que permitiram as reformas entregues no ano passado:

— Falta tudo aquilo necessário para o ambiente ficar confortável e para isso já temos o último projeto que foi liberado pelo Fundo Municipal do Idoso e que pode captar R$900 mil.

Leia Mais De aniversário, paciente com AME sai do hospital pela primeira vez em 20 anos para passeio em shopping de Caxias do Sul

Moradores aprovam a transformação

Os investimentos aumentam a qualidade de vida do moradores mais antigos, como Silvino Stancamburlo, 82 anos, e também do recém-chegado Adão Cardoso, 68, que veio de uma clínica particular por não poder mais bancar os cuidados por conta própria:

— Não deu mais, minha sobrinha e irmã tentaram me levar para a casa delas, mas que não era adaptada, e então conseguiram a vaga aqui, onde todo mundo fala a mesma língua e convive muito bem.

Adão Cardoso faz artesanato com papelão no Lar dos Idosos São Francisco de Assis. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já Stancamburlo foi internado na instituição há 30 anos e trabalhou a vida toda na Casa da Criança, no bairro Jardelino Ramos. Sem esposa e filhos, depois de cuidar dos outros agora é ele que demanda cuidados de pessoas como Danielle Rech, supervisora de projetos, com quem se diverte contando piadas.

— É uma vocação, pra trabalhar com idoso tem que amar muito o que faz — diz ela.

Atualmente, 85 pessoas se revezam em quatro turnos. Das 81 vagas, 40 são financiadas pela Fundação de Assistência Social (FAS) as outras 41 são filantrópicas. A instituição retém 70% da aposentadoria dos moradores que recebem o benefício.

Danielle Rech e Silvino Stancamburlo: amizade construída na instituição. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Saiba como destinar seu imposto

Para destinar o imposto é necessário realizar um cadastro no site fmi.fas.caxias.rs.gov.br , escolher o projeto e emitir o boleto e fazer o pagamento. Após, a dedução do valor é feita por meio da declaração do IR.