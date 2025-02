Um homem morreu após o trator que conduzia cair no Rio Tainhas , no interior de São Francisco de Paula. O caso foi registrado na madrugada de terça-feira (11), por volta da 1h.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros da cidade, uma equipe foi acionada pela Brigada Militar (BM) e encontrou o trator dentro do rio e com o motor ligado. O corpo do homem estava boiando próximo ao veículo agrícola.