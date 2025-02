Gramado tem 9,7 mil pessoas vivendo em áreas de risco, aponta Serviço Geológico do Brasil

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) entregou os primeiros relatórios do trabalho que mapeia áreas de risco na Serra para prefeituras. O estudo feito por geólogos em nove cidades da região deve ajudar em ações para proteger a população em casos de enchentes ou deslizamentos.

Primeiros municípios a receberem as visitas dos técnicos, desde outubro do ano passado, Canela, Gramado e Nova Petrópolis já receberam os primeiros resultados. O SGB divulgou o número de pessoas que podem ser afetadas em casos de novos eventos climáticos. Em Nova Petrópolis 1.280 moradores estão em áreas de risco. Em Canela são 7.308 e em Gramado o número aumenta: são 9.728 pessoas.

Segundo o coordenador nacional do Serviço Geológico do Brasil, Diogo Rodrigues, o trabalho busca identificar as áreas de alto e muito alto risco de movimentos de massa, que são os deslizamentos de terra, queda de blocos e inundação.

— O estudo também busca tomar medidas preventivas mitigatórias, que vão ter que ser feitas em um estudo complementar. Para que possa ser feita uma obra de engenharia ou que possa ser feito um plano para que as áreas possam ser evacuadas quando tiver uma previsão de um evento extremo, entre outras medidas.

Os números do estudo do SGB

Nova Petrópolis

Pessoas em risco: 1.280

Domicílios em risco: 254

Canela

Pessoas em risco: 7.308

Domicílios em risco: 1.642

Gramado

Pessoas em risco: 9.728

Domicílios em risco: 2.432

O que dizem as prefeituras

Nova Petrópolis

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Nova Petrópolis, Lucas Gustavo Attmann, já foram finalizadas duas obras em dois locais de risco. Uma na Rua Argentina, no Bairro Linha Imperial, e outra na Rua da Usina, no Bairro Piá. Foram realizadas obras de retaludamento para evitar a movimentação do solo. As próximas obras devem ocorrer nos Bairros Fazenda Pirajá, Linha Araripe e Linha Brasil. Estão previstas obras de retaludamento e drenagem pluvial nestes locais.

Canela

"A Defesa Civil confirma o recebimento do material que aponta as referidas áreas, porém até o momento, não há registros de pessoas em situação de risco nessas localidades, atualmente. A administração pública segue empenhada no aprimoramento das medidas já adotadas, buscando soluções definitivas onde necessário, além de manter o monitoramento contínuo de possíveis alterações. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

As pessoas apontadas no relatório como em “situação de risco” em função de domicílio em área de apontadas foram retiradas destas áreas na ocasião das enchentes de 2024, quando Canela declarou situação de emergência. Em sua maioria, tratam-se de ocupações irregulares (invasões) cujas famílias estão até hoje alojadas em hotéis e outras acomodações custeadas pelo município. A administração municipal trabalha atualmente para finalizar um loteamento popular que irá contemplar estas famílias.

Ainda há que se acrescentar que a defesa civil municipal realiza inspeções diariamente em todas as áreas atingidas durante os eventos climáticos de 2024.

Com base em nossos monitoramentos e análises mais recentes, não há registros atuais de pessoas em situação de risco nas referidas áreas. É possível que o relatório esteja embasado em dados anteriores. Permanecemos à disposição para o alinhamento de informações e eventuais esclarecimentos."

Gramado

"A prefeitura de Gramado, desde as chuvas de novembro de 2023, contratou profissionais com a expertise em temas relacionados a desastres ambientais e geotecnia, já que o principal desafio registrado no município são as movimentações de solo. A empresa BSG Engenharia, através do engenheiro Luiz Antonio Bressani, assim como o Serviço Geológico do Brasil (SGB), já apresentaram estudos ao município, realizando vistorias técnicas nas áreas de risco e toda instrumentação necessária, que servem como embasamento para a execução de planos e ações de contingência, resiliência e enfrentamento aos desastres climáticos.

Atualmente, o Município possui um estudo setorizado das áreas de risco, incluindo novos pontos, graus de risco e medidas a serem adotadas. A Defesa Civil Municipal também está passando por uma reestruturação e a gestão pública vem realizando discussões com diversos segmentos da sociedade como construção civil, turismo, entre outros, com o objetivo de trabalhar estes dados no planejamento da ocupação do território e da expansão urbana, vinculando ao plano diretor do município e ao desenvolvimento sustentável e urbanístico da cidade.

Em 2023, atendendo solicitação do governo do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente de Gramado implementou a Comissão Municipal de Mudanças Climáticas, onde são debatidos planos, programas e ações para o enfrentamento destes eventos. Recentemente, a pasta também passou por uma reestruturação administrativa, passando a contar com a área de ‘biodiversidade e mudanças climáticas’, tendo como principal atribuição o desenvolvimento de políticas locais para adaptação e mitigação dos eventos climáticos.