Gramado e Canela preparam ações para retirada de fios sem uso em postes nas cidades

Segundo as secretarias de Governança, Obras e Trânsito, a ação é resultado de uma parceria entre a prefeitura e empresas de telecomunicações. Duas operações já foram feitas neste ano na cidade: a primeira, no dia 14 de janeiro, retirou 360 quilos de cabos do trecho entre a Avenida das Hortênsias e a Rua Senador Salgado Filho. A segunda ação, no último dia 28, removeu mais de 430 quilos de fios sem uso em um trecho da Rua São Pedro. Conforme a prefeitura, a operação deverá se estender para outras vias da cidade nos próximos meses.