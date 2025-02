Feirão de Empregos em Caxias vai oferecer contratações imediatas

Para se candidatar as vagas, candidatos deverão ter em mãos documento de identidade, como a carteira digital de trabalho. Porthus Junior / Agencia RBS

Sindicatos patronais da indústria e do comércio movimentam empresas de Caxias do Sul para que no dia 22 de março concentrem suas oportunidades de trabalho no 2º Feirão de Empregos.

Leia Mais Caxias do Sul fecha 2024 com saldo positivo de emprego entre jovens de 18 a 24 anos

O mutirão de entrevistas vai ocorrer das 8h às 16h no Centro Administrativo Municipal com possibilidade de contratações imediatas.

Simplás e Sindigêneros também participam da ação quem em 2023 ofereceu mais de mil vagas para áreas do comércio, indústria, serviço e construção civil.

Para participar, as empresas precisam contatar os sindicatos, receber e enviar um formulário para o FGTAS/Sine, parceiro do evento junto da secretaria municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico

As vagas ofertadas pelo feirão serão publicadas no painel fixado na entrada e o Facebook do FGTAS/Sine a partir do dia 14 de março.

Os interessados que preencherem os requisitos devem anotar o código da vaga e a partir de 17 de março garantir senha de atendimento na agência do FGTAS/Sine. É necessário levar documento de identidade.

A agência do FGTAS/Sine fica na Rua Bento Gonçalves, 1.901, no Centro e atende das 8h às 12h e das 13h às 17h.