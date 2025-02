Feira de Empregos oferece oportunidades na hotelaria e gastronomia em Gramado

Feira de Empregos voltada para os setores de hotelaria e gastronomia irá ocorrer no dia 12 de março, das 9h às 16h, no Laghetto Siena , em Gramado. A oportunidade é para trabalhadores que buscam recolocação no mercado e para empresas que desejam preencher vagas com mão de obra qualificada.

Os interessados em se candidatar às vagas de emprego devem comparecer ao local com documento oficial com foto e currículo atualizado. Não é necessário fazer agendamento prévio. No dia, os candidatos serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, serão encaminhados para participar do processo seletivo. Os empregadores estarão presentes no local para entrevistar os trabalhadores selecionados conforme o perfil das vagas disponibilizadas.