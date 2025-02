Famílias denunciam servidores falsos que visitam casas para suposta atualização de cadastro, em Caxias do Sul

Dois homens vestindo camisetas brancas e que se passam por servidores da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) abordaram oito famílias nesta quinta-feira (27) no bairro Vila Ipê, em Caxias do Sul .

O contato, de acordo com as denúncias feitas à prefeitura, é para a realização de uma suposta atualização de cadastro. A SMS alerta que não possui servidores com essas características e realizando esse tipo de serviço.