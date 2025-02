Espaço definitivo da maternidade SUS no Virvi Ramos, em Caxias do Sul, deve ser inaugurado em maio, diz vereador

Diretora-executiva Cleciane Doncatto Simsen e o vereador Rafael Bueno, em visita às obras. Daniel Correa / Divulgação

O espaço definitivo da maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS) de Caxias do Sul, no hospital Virvi Ramos, deve ser inaugurado em maio. A informação é do vereador Rafael Bueno (PDT). O parlamentar visitou às obras nesta quarta-feira (5) junto com a diretora-executiva da instituição, Cleciane Doncatto Simsen.

Desde julho do ano passado, a maternidade funciona em uma área transitória no Virvi Ramos. Ele atualmente comporta um centro obstétrico, sala de cesárea, salas pré-parto, parto e pós-parto, UTI neonatal com oito leitos (no espaço definitivo, dois leitos serão adicionados, totalizando dez) e uma ala de internação obstétrica.

Os trabalhos no espaço definitivo ocorrem desde o fim do ano passado. Em setembro, o Estado repassou R$ 8,3 milhões para prefeitura e hospital para a conclusão do Centro Obstétrico, da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e da Internação Obstétrica.

Além do atendimento em Caxias, a maternidade é referência para os 49 municípios da área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

Bueno, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, destacou a forma humanizada como a maternidade é tratada pelo hospital do bairro Madureira:

— Com vários espaços amplos, todos eles com climatização, um espaço totalmente saudável para receber as mães e as crianças. Vejo que é um espaço totalmente moderno, humanizado e pelo SUS. A obra é bancada pelo SUS. É o dinheiro do povo voltando para o povo.