Entidades caxienses já podem inscrever projetos para receberem benefícios do evento Tá na Mesa com a ADCE

A 22ª edição do "Tá na Mesa com a ADCE", promovido pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Caxias do Sul, já está com o edital disponível. As entidades de Caxias do Sul podem inscrever os respectivos projetos referentes a melhorias na área educacional ou de infraestrutura física, para receberem os benefícios. A edição anual do jantar acontece para um público superior a 700 pessoas, que tem à disposição diferentes cozinhas e cardápios criados por cozinheiros e empresários. O evento será no dia 23 de agosto, no Tulipa Restaurante, nos pavilhões da Festa da Uva.