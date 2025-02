Edital para pavimentação de rua no bairro Villa Lobos, em Caxias, é publicado

A prefeitura publicou, nesta terça-feira (25), um edital para contratação da empresa que irá pavimentar a Rua dos Brilhantes, no bairro Villa Lobos, em Caxias do Sul. De acordo com o município, 500 metros da via, hoje composta por terra e pedras , receberão pavimento intertravado de concreto (Pavs). O prazo estipulado pelo certame para a conclusão das obras, quando iniciadas, é de 150 dias .

As propostas das empresas interessadas serão conhecidas no dia 17 de março. Além da pavimentação, estão previstos para a rua, situada no Loteamento Vergueiros, reforço do subleito com rachão, aterro, regularização e compactação do solo, drenagem, fornecimento e assentamento de meio-fio, execução de passeio público, sinalização e um muro de contenção.