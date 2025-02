Dois homens morrem em acidente de trânsito no interior de Farroupilha

Dois homens, com idades de 23 e 26 anos, morreram em um acidente de trânsito no início da noite de terça-feira (4) no interior de Farroupilha. A ocorrência foi registrada por volta das 18h40min. Eles, que ainda não foram identificados oficialmente, estavam em uma motocicleta que colidiu contra um carro e um caminhão, na estrada Nossa Senhora da Salete, conforme a Brigada Militar.