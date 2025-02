Diocese de Caxias do Sul promove bazar solidário neste final de semana

Neste sábado (8), das 9h às 18h, e domingo (9), das 10h às 17h, ocorre a primeira edição de 2025 do Bazar Solidário Cáritas, realizado pela Diocese de Caxias do Sul. Com o slogan Roupas e acessórios que transformam vidas, a ação ocorre no Centro Diocesano de Formação Pastoral, na Rua Dr. Emílio Ataliba Finger, 685, no bairro Colina Sorriso.