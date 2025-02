Demolição de rocha adia entrega de obra de macrodrenagem na Perimetral Sul, em Caxias do Sul

A principal alteração no fluxo de veículos é na pista sul da perimetral no sentido bairro-BR-116 Maria Antonia Pires / Samae / Divulgação

Uma rocha encontrada durante escavações adiou a entrega da segunda etapa da obra de macrodrenagem pluvial na Avenida Perimetral Bruno Segalla (Perimetral Sul), no bairro São Leopoldo, em Caxias do Sul. A previsão era finalizar essa parte do trabalho até 22 de fevereiro. Agora, a etapa devem ser concluída na segunda quinzena de março.

A obra é executada pela Dalfovo Construtora e acompanhada por engenheiros do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e Secretaria Municipal de Obras (SMO). O diretor-presidente do Samae, João Uez, explica que foi utilizado inicialmente o rompedor para a demolição da rocha. Devido à quantidade de material, o método foi alterado junto à terceirizada, sendo usado, a partir de agora, explosivos.

— A previsão é avançar mais duas semanas até a instalação da tubulação por 150m de extensão, até a Avenida Salgado Filho. Depois haverá os acabamentos e a repavimentação, por isso a necessidade de maior prazo — justifica Uez.

Segundo o Samae, até a última semana foram colocadas 60% das aduelas de concreto e 25% da tubulação circular, atingindo 50% do total da obra. Após essa etapa, será bloqueada a pista que atualmente está com sentido duplo de circulação, entre a Avenida Salgado Filho e a rotatória com a Avenida São Leopoldo. O prazo final para conclusão de toda a macrodrenagem é junho deste ano.

Com a prorrogação, ficam mantidas as alterações no trânsito, sendo a principal delas o bloqueio da pista sul da Perimetral Sul, no sentido bairro-BR-116, no trecho entre o entroncamento da Avenida Salgado Filho até a rótula da Avenida São Leopoldo. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) sinalizou todo o trecho para orientar os motoristas.