Cota única do IPTU de Farroupilha vence no dia 20 de maio

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Farroupilha começarão a ser distribuídos a partir do mês de abril , pelos Correios. Quem optar pela cota única, deverá quitá-lo até o dia 20 de maio.

— Nós estamos repassando apenas a inflação do período, sem aumento real na taxa do imposto. E, em 2025, mantivemos algumas facilidades, como o desconto da cota única e a possibilidade do pagamento na modalidade Pix, um meio prático e ágil. Além disso, prorrogamos o vencimento para maio, pois sabemos que no começo do ano as famílias possuem várias despesas extras — afirma o secretário de Finanças de Farroupilha, Plínio Balbinot.