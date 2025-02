Construídos para o enfrentamento de estiagens, microaçudes  garantem a irrigação de cultivos de verão no interior de Caxias do Sul

Valdecir Voll em frente ao microaçude construído em 2023. A estrutura garante a irrigação diária de culturas como vagem, pimentão, alface, temperos e milho no verão. Porthus Junior / Agencia RBS

É a irrigação diária, na primeira hora da manhã e ao entardecer, que garante que os pés de alface plantados pela família Volff, no interior de Caxias do Sul, alcancem o ciclo de 40 dias e fiquem no ponto ideal para chegar à mesa dos consumidores. A água que tem suprido a necessidade das plantas nas últimas safras vem de um microaçude construído há cerca de um ano e meio, na propriedade localizada em São José da Quarta Légua. A estrutura é uma das 12 viabilizadas pelo governo estadual como ação de enfrentamento a estiagem após a seca histórica de 2022.

Na propriedade de Valdecir e Loreni Volff, a água armazenada pelo açude ajuda a garantir as produções de vagem, pimentão, alface, temperos e milho no verão. No inverno, o sistema também é utilizado — mesmo em que menor proporção — para as lavouras de brócolis, repolho e cenoura, por exemplo. O agricultor já tinha a bomba e os demais materiais que transportam a água para as plantações. Caso tivesse que comprar, estima que investiria cerca de R$ 1,5 mil.

Para quem já precisou interromper os cultivos por falta de água, a estrutura nova é garantia de mais segurança a cada safra:

— A gente tinha um açudinho pequeno, mas secou. Agora, triplicou a quantidade de água que temos. Facilitou muito pra gente molhar as plantas. Hoje está tranquilo — enfatiza Valdecir, que destina os legumes e verduras para o Ponto de Safra e para a Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul (Caaf).

Além de Valdecir, outros 11 agricultores caxienses foram contemplados com a estrutura de armazenamento de água pelo programa estadual. As propriedades foram selecionados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ainda em 2022 e todas construídas no ano seguinte:

São três na localidade de Barros Pimentel, em Vila Cristina.

Três no Assentamento Altos da Serra, em Galópolis.

Dois em Fazenda dos Ilhéus, em Criúva.

Já as localidades de Cerro da Glória, Rincão das Flores, São Jorge da Mulada e Linha Feijó receberam um microaçude cada.

À época do anúncio, há três anos, o governo do RS informou que o investimento total previsto era de R$ 66,3 milhões para a escavação de cerca de 6 mil microaçudes no Estado. Conforme a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, o programa ainda está em execução pelos municípios.

Ao todo, 441 cidades gaúchas se habilitaram para o convênio com a previsão de escavação de cerca de 5 mil açudes. Cerca de 2,2 mil estruturas estão prontas. Além dos açudes, a Secretaria da Agricultura informou que também tem programas de instalação de cisternas, perfuração de poços e programa de irrigação em andamento.

"Representa uma otimização da produção"

O engenheiro agrônomo e extensionista rural da Emater de Caxias do Sul, Mauro Tessari, reforça que as estruturas de reserva de água são importantes em todas as estações do ano e não só em períodos de estiagem. No verão, contudo, o apelo torna-se maior diante da extensão das horas de sol e calor, que acabam afetando as plantas se não houver a oferta de água ideal.

— A construção dos microaçudes representa uma otimização e uma profissionalização da produção, porque o agricultor não depende somente das chuvas que acontecem. Ele consegue irrigar nos momentos apropriados. Além disso, nos anos em que chove bem, o açude também é fundamental para acumular a água — acrescenta o profissional da Emater.

Programa de máquinas pesadas está com inscrições abertas

Não há previsão de que novas estruturas sejam viabilizadas pelo governo estadual em Caxias do Sul. Por outro lado, o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, Rudimar Menegotto, explica que a prefeitura também tem apoiado os agricultores para que se fortaleçam e estejam preparados para enfrentar situações climáticas críticas.

Ele lista que nos últimos anos o Executivo incentivou e orientou os produtores sobre a legislação que envolve as novas escavações, além de limpeza das estruturas já existentes.

— Esse nosso trabalho, em conjunto com a Emater e a Secretaria do Meio Ambiente, é importante porque sentimos que havia um certo medo dos produtores de onde ele poderia fazer o açude, dentro do que a legislação permite — pontua Menegotto.

Além disso, desde a segunda-feira (3), a secretaria está com inscrições abertas para o programa de máquinas pesadas. A iniciativa garante, por exemplo, o subsídio de 50% para até 20 horas de serviço — é possível utilizar as máquinas para a reservação de água, renovações de pomares, entre outras necessidades.