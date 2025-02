Construção de novas moradias das famílias da Vila Sapo, de Caxias do Sul, aguarda por licitação

Vila Sapo, no bairro Serrano, em Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A construção das novas moradias para as famílias que atualmente residem na Vila Sapo, no bairro Serrano, aguarda por licitação. De acordo com o secretário de Habitação de Caxias do Sul, José de Abreu, a expectativa é de lançar o processo "o mais breve possível" para que as obras possam ocorrer.

Em julho do ano passado, a prefeitura de Caxias adquiriu 140 lotes urbanizados no bairro Oriental para a construção de até 300 moradias. Dos lotes, 20 serão usados para as 40 famílias que habitam na Vila Sapo, às margens da Rua Olinda Blauth.

Os outros espaços também devem ser utilizados para pessoas que moram em outras áreas de risco do município.

— Estamos fazendo a licitação para construção das casas. Então, é uma prioridade. O mais breve possível que conseguirmos começar a obra, já vamos começar — promete Abreu.

Na metade do ano passado, quando a compra foi efetuada, a promessa era de iniciar a realocação em dezembro, o que não ocorreu. O novo secretário da pasta, que assumiu em janeiro deste ano, não dá um prazo.

— Temos que esperar a licitação, mas nós já demos o pontapé inicial que era chegar e fazer, e estamos fazendo — comenta o titular da Habitação.

No último sábado (22), os moradores da Vila Sopa foram levados ao Loteamento Morada dos Vales, no Oriental, para conhecer a área em que vão morar. Abreu relata que as respostas foram positivas:

— Eles gostaram muito dos terrenos, acharam lindo. É muito bom lá.

Famílias no auxílio moradia

O secretário da Habitação relata também que duas famílias que estão em uma área de risco da Vila Sapo podem ser colocadas no Auxílio Moradia até que as construções fiquem prontas. Os casos são monitorados pela pasta e Defesa Civil.