Como funciona o armário inteligente instalado pelos Correios em Caxias do Sul 

O recebimento de encomendas ganhou, em Caxias do Sul , uma alternativa inteligente . Instalado na Galeria Universitária da UCS , o armário de autoatendimento dos Correios permite que compras feitas pela internet sejam enviadas até ele.

Para retirar a encomenda o comprador deve informar, na loja virtual, o CEP do locker no endereço de entrega. Assim que a encomenda chegar, o destinatário receberá uma notificação pelo aplicativo dos Correios, com o código de acesso.