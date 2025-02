Com toboágua inflável, saiba como será o Acqua Fest neste final de semana em Caxias 

A 3ª edição do Acqua Fest promete ser opção de refresco ao calorão registrado na primeira semana de fevereiro , em Caxias do Sul.

O evento promovido pelo Samae, com o apoio da prefeitura, ocorre neste sábado (8) e domingo (9) e vai disponibilizar para a comunidade um toboágua de 150 metros montado na descida da Rua Dr. Montaury.

A estrutura estará disponível das 11h às 18h. Para descer é preciso ter no mínimo 1,30m de altura.

A atração, no Parque dos Macaquinhos , é gratuita . No entanto, a organização sugere a doação de um quilo de alimento não-perecível.

Na quadra poliesportiva do Parque dos Macaquinhos será montado um parque inflável com dois toboáguas menores, futebol de sabão, piscinas e camas elásticas.

Para ter acesso será preciso participar de atividades dos parceiros disposto em tendas espalhadas pelo parque. A participação será revertida em um dinheiro fictício, as chamadas Econômis, moeda de troca do projeto Proconlândia, capitaneado pelo Procon e parceiro do Acqua Fest.