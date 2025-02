Com investimento de R$ 2 milhões, Unimed Serra Gaúcha inaugura espaço para intervenção comportamental ABA para autistas

A estrutura do Espaço Semente possui 1 mil metros quadrados, com 23 salas para suporte personalizado e individual. Alesi Ditadi / Divulgação

Com capacidade para atender até 400 beneficiários por mês, o novo serviço de atendimento especializado em crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), da Unimed Serra Gaúcha, foi inaugurado nesta terça-feira (4). O Espaço Semente funcionará como uma extensão da Casa Semente, aberta em 2024, e oferecerá intervenção comportamental baseada na Análise do Comportamento Aplicada (ABA).

O ambiente recebeu investimento de R$ 2 milhões e está localizado junto ao Espaço + Saúde, na Rua Sinimbu, 2590, no bairro São Pelegrino. Os atendimentos serão mediante encaminhamento médico.

A estrutura do Espaço Semente possui mil metros quadrados, com 23 salas para suporte personalizado e individual, sendo quatro delas equipadas com sistema de captação de áudio, permitindo acompanhamento detalhado das intervenções realizadas.

A coordenadora do Espaço Semente Unimed, Rosani Graebin, explica que as intervenções do novo serviço se complementam aos oferecidos na Casa Semente e que, conforme a necessidade, os pacientes podem receber tratamento em ambos os espaços.

— Na Casa Semente ocorre o atendimento multidisciplinar com psicólogas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, terapia ocupacional e fisioterapia. Então, os pacientes que já estão em tratamento podem ser encaminhados para intervenção comportamental no Espaço Semente e seguir em ambos os tratamentos. Os dois serviços atendem crianças autistas, de acordo com a prescrição médica — explica a coordenadora.

Diferente da Casa Semente, o tratamento no novo espaço é mais intensivo, permitindo que os pacientes recebam terapia aplicada de 10h, 15h e 20h semanais, conforme a prescrição médica.

Intervenção comportamental ABA

A intervenção comportamental ABA tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades, reduzir comportamentos inadequados e aumentar a autonomia dos pacientes com TEA. No total, serão oito supervisores e 50 profissionais aplicadores ABA, para suporte individual.

— A ABA tem como foco o progresso individual. Cada criança é única e o plano terapêutico é pensado para atender as necessidades específicas dela. Alguns exemplos são ensinar interações positivas, como compartilhar e manter conversas, e auxiliar no desenvolvimento de habilidades relacionadas à escola, como leitura, escrita e solução de problemas — explica a coordenadora, Rosani Graebin.

O modelo terapêutico aplicado no Espaço Semente Unimed inclui o acompanhamento contínuo dos progressos, com gráficos que registram o desempenho individual dos pacientes e ajudam os profissionais a ajustarem as intervenções conforme necessário. Todas as 23 salas são equipadas com brinquedos e materiais interativos, que podem ser adaptados às demandas específicas de cada criança, promovendo um cuidado personalizado e eficaz.