Com expectativa de atrair 30 mil visitantes, 14ª Mostra Flores começa no dia 1º de março

Expositores serão dos setores de malhas, confecções, acessórios, artesanato, móveis e utilidades domésticas. Mostra Flores / Divulgação

A 14ª edição da Mostra Flores ocorre de 1º a 16 de março, aos sábados e domingos, das 10h às 19h, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha. O evento reunirá cerca de 60 expositores multissetoriais, que irão ofertar produtos com preços direto de fábrica. A expectativa é atrair mais de 30 mil pessoas, com uma programação que engloba gastronomia típica, exposição agrícola, shows musicais, espetáculo teatral e artesanato local. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Durante os três finais de semana, a feira contará com novidades, como o Pavilhão da Agroindústria, que contará com agroindústrias da região para a comercialização de produtos típicos, e da Arena Multishow, um espaço destinado para que as marcas presentes possam apresentar e divulgar os respectivos produtos. Além disso, no local serão realizados painéis temáticos.

O evento contará ainda com festival infantil e distribuição de vales de suco de uva e vinho. Outra novidade é a cúpula geodésica, na qual a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação passará informações sobre os roteiros turísticos de Flores da Cunha.

— A Mostra Flores é um evento que abre o calendário de feiras multissetoriais da região da Serra. E esses eventos corroboram muito para que haja uma sustentação econômica do nosso Estado, colaborando também para que o cenário do turismo seja fortalecido — destaca o diretor da Mostra Flores, Ricardo Bacana Vignatti.

Os expositores serão dos setores de malhas, confecções, acessórios, artesanato, móveis e utilidades domésticas. Já os shows musicais seguem tradicionalmente aos domingos, porém, aos sábados também haverá apresentações. Em seu último final de semana, nos dias 15 e 16 de março, ocorrerá a Feira Agroshow, que reunirá 15 expositores do setor agrário. A expectativa é de movimentar mais de R$ 6 milhões na economia e a manutenção de cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Flores da Cunha, Tiago Mignoni, o evento também reforça a importância da produção da Serra gaúcha, principalmente da uva e do vinho.