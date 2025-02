Uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre dois carros na manhã deste domingo (9), na Rota do Sol, em São Francisco de Paula. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 10h30min.

O acidente ocorreu próximo ao trevo com a RS-020, na região do Café Tainhas. A vítima ficou presa nas ferragens e foi encaminhada para atendimento hospitalar em Caxias do Sul.