Circulação de caminhões volta a ser permitida no acesso ao bairro Forqueta, em Caxias do Sul

Está permitida novamente a circulação de caminhões acima de 23 toneladas no principal retorno de acesso ao bairro Forqueta , junto à Avenida Arthur Perottoni, em Caxias do Sul. A liberação ocorreu na manhã desta quinta-feira (13), com a retirada das placas que indicavam a restrição.

Com a proibição da manobra, o retorno mais próximo para caminhões que seguiam do Centro para entrar no bairro era a alça em frente ao Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Farroupilha .

A solução definitiva para o acesso ao bairro é a implantação de uma rótula alongada, semelhante à existente no entroncamento da BR-470 com a RS-453, em Garibaldi. O dispositivo está entre as obras obrigatórias da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra a rodovia. O cronograma, no entanto, prevê as intervenções apenas em 2027, quando os atuais retornos, que exigem o cruzamento da pista, serão eliminados. Vale lembrar que todas as obras da CSG podem ser reprogramadas devido à renegociação de contrato com o Estado.