Celebração na Terceira Légua, em Caxias do Sul, marca Abertura Oficial da Colheita e lançamento da 4ª edição da Festa das Colheitas

— A edição deste ano chega para consolidar a Festa das Colheitas como um expoente no turismo de Caxias do Sul. Na última edição tivemos um excelente resultado, que deve se repetir e superar o número de visitantes vistos em 2023.

Ao longo dos nove dias de festa, o público poderá conferir uma série de atrações artísticas, com dança, música e teatro. Em todas as apresentações os temas centrais serão as culturas italiana e gaúcha. Entre as atrações confirmadas estão a cantora e compositora italiana Mafalda Minnozzi, o show das Italianas do Brasil, de Thaina e Thairine e o grupo Os Bertussi. Veja a programação completa abaixo.