Caxias do Sul deve registrar máxima de 32°C durante esta semana 

Nos dias de calor intenso, a recomendação é evitar exercícios físicos de muita intensidade nos horários com sol forte e se manter hidratado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Já separe o protetor solar e as garrafas de água, pois o calorão seguirá intenso nos próximos dias em Caxias do Sul. De acordo com as informações da Climatempo, entre esta segunda-feira (10) e quarta-feira (12) as máximas serão de em torno de 30°C e 32°C no município.

Com isso, a onda de calor, que já estava atuando sobre o Rio Grande do Sul, continua até quarta-feira (12) na Serra. Mas as temperaturas mais altas seguirão no Oeste e na Fronteira Oeste, com Quaraí podendo alcançar novamente os 40°C, segundo a meteorologista Stéfanie Tozzo, da Climatempo. No dia 4 de fevereiro, os termômetro alcançaram 43,8° C no município da Fronteira Oeste.

Ainda em Caxias do Sul, a próxima semana será de muito calor e pouca chuva. Isso até pelo menos quarta-feira (12). A partir da quinta (13), a máxima será de 28°C e a mínima, 19°C, com previsão de temporal à noite. Na sexta (14), as temperaturas devem variar dos 21°C aos 28°C, com uma chuva passageira.

Mais chuva a partir da segunda quinzena de fevereiro

Conforme a meteorologista Stéfanie, a previsão do mês de fevereiro é de que os dias devem seguir com temperaturas altas e chuva mais intensa em alguns dias.

— (Chuva constante) por enquanto, ainda não. Mas segue a condição até o final do mês de alguns episódios com mais chuva, pensando na segunda quinzena de fevereiro. Teremos que ir acompanhando as próximas frentes que podem avançar e influenciar o Rio Grande do Sul. Como já previsto, ainda estamos em um período com mais calor e consequentemente com esta onda atuando — destaca a meteorologista.

Dicas para enfrentar o calor intenso

Stéfanie reforçou a importância de se manter hidratado e evitar atividades física de muita intensidade.