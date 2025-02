Aprovada doação do terreno para construção do campus do IFRS em Gramado

Vistoria do terreno realizada ano passado em Gramado. Da esquerda para direita: Heitor Noel (diretor da secretaria de Inovação de Gramado), Lucas Coradini (pró-reitor do IFRS), Mariana Melara Reis (procuradora-Geral de Gramado), Amilton Figueiredo (do IFRS), Diofander Pinheiro (da Secretaria do Meio Ambiente de Gramado), e Queila Camargo (do IFRS). Théo Reis Machado / Divulgação

O projeto de lei para doação de um terreno para a construção do campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) em Gramado foi aprovado na segunda-feira (24) pela Câmara de Vereadores. A aprovação é um dos pré-requisitos necessários para que o instituto possa fazer a licitação da obra e, consequentemente, iniciar a construção na Região das Hortênsias.

O imóvel fica localizado no bairro Várzea Grande, o mais populoso de Gramado, e tem 16 hectares. A propriedade, que é do município, entra como uma contrapartida ao governo federal para a instalação.

De acordo com o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IFRS, Lucas Coradini, após esta etapa vencida, restam outras duas situações para que as obras possam iniciar. Como explica, são necessários o licenciamento ambiental e a abertura da via de acesso do terreno doado. As duas tarefas são de responsabilidade da prefeitura de Gramado.

— Assim, poderemos licitar e dar início às obras. Da parte do IFRS, está tudo certo para avançarmos, já temos a disponibilidade orçamentária. Gostaríamos de realizar a licitação para a obra ainda neste mês de março — afirma Coradini.

Seguindo o padrão das estruturas do IFRS, a expectativa é que o campus dê a oportunidade para 1,4 mil estudantes, com 70 professores e 45 técnicos.

Anteriormente, o plano de implantação do campus do IFRS em Gramado foi remetido ao MEC. Nele, constam informações como as características da obra, do campus, a contrapartida da prefeitura e os eixos tecnológicos que serão oferecidos.

Nesse último caso, um estudo detalhado da vocação da Região das Hortênsias foi realizado, levando em conta informações demográficas, socioeconômicas e mapeamento dos arranjos produtivos locais. Os cursos, assim, devem ser voltados para as principais áreas econômicas do município, como turismo, gastronomia e hotelaria.