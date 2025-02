Após registrar caso de dengue contraído no próprio município, Farroupilha fará pulverização contra o mosquito

Uma ação de pulverização, chamada de fumacê, será realizada nesta quarta-feira (19), em ruas do bairro Monte Pasqual, em Farroupilha, a partir das 5h. A ação ocorre após a confirmação pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) de um caso positivo de dengue no município. Trata-se de um caso autóctone (contraído no próprio município) e o paciente está bem, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.