Após confirmação de caso, bairro de Farroupilha recebe ação contra a dengue nesta quinta-feira

O bairro Monte Pasqual, em Farroupilha, receberá um ação contra a dengue nesta quinta-feira (27), a partir das 5h. O conhecido "fumacê" será aplicado nas ruas depois da confirmação de um caso da doença no bairro na última semana. Ao longo desta quarta-feira (26), as equipes visitam as residências para informar os moradores sobre a ação. (Confira a relação das ruas abaixo).