Amigos de professora que sofreu acidente em SC, realizam pedalada em homenagem ao aniversário da ciclista

Grupo percorreu uma das rotas preferidas de Cleci. Ao chegar no Santuário, todos se reuniram para homenageá-la. Gilcinete Huber / Arquivo pessoal / Divulgação

Cerca de 70 ciclistas e amigos da professora Cleci Piardi se reuniram no sábado (15), para celebrar o aniversário de 38 anos dela, que ocorre no próximo dia 22. O grupo partiu no início da tarde em uma pedalada da loja Havan, na RS-453, em Caxias do Sul, e seguiu até o Santuário de Caravaggio, em Farroupilha.

Cleci sofreu um grave acidente em 8 de junho do ano passado. Ela pedalava com um grupo de amigos pela SC-390, na cidade de Bom Jardim da Serra para a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, quando perdeu o controle da bicicleta e colidiu contra um muro de proteção na rodovia. Cleci fraturou várias costelas e a clavícula, e teve perfurações no baço e no pulmão. Além disso, teve que passar por uma cirurgia no crânio.

Desde setembro do ano passado, ela se recupera do acidente em casa. O tratamento segue com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Conforme a amiga da professora, Gilcinete Huber, a reabilitação vem superando as expectativas. Atualmente, Cleci consegue falar, recuperou as lembranças e consegue identificar as pessoas, além de se alimentar pela boca.

— Ela já está pedalando em um pedal adaptado, em uma cadeira. Diante da recuperação e a passagem do aniversário, eu, o Alexandre Ribeiro, o Paulo Reis e o Leandro Zanuz, amigos dela, decidimos organizar esse pedal entre Caxias e Farroupilha como uma forma de homenagem. O Santuário era um dos destinos preferidos da Cleci, que gostava de ir até lá pedir proteção — explica a amiga.

Professora foi surpreendida pelos amigos de pedalada com um bolo de aniversário. Gilcinei Huber / arquivo pessoal / Divulgação

Simbolicamente, o grupo convidou Cleci e os familiares para acompanhar o passeio. A professora foi na frente dos ciclistas, dentro de um automóvel "puxando" o trajeto entre as cidades. Ao chegar no Santuário, o grupo surpreendeu a professora com um bolo e cantou o tradicional "parabéns para você".

Além da homenagem, o grupo Anjos da Bike e o amigo de Cleci, Paulo Reis, estão realizando uma campanha para arrecadar doações para a família da professora. Os valores doados são encaminhados para Clovis Piardi de Jesus, pai de Cleci, para o pagamento de tratamentos que não são cobertos pelo plano de saúde. Os valores podem ser enviados via PIX, para a chave 312.545.510-34.