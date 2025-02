Aguardando pavimentação de ruas, moradores do bairro Villa Lobos, em Caxias, enfrentam transtornos e protestam

Está em fase preparatória para licitação o projeto que irá pavimentar a Rua dos Brilhantes, no bairro Villa Lobos, em Caxias do Sul. A via, atualmente, é composta por terra e pedras , um modelo improvisado que, não raras vezes, impossibilita o tráfego de veículos e dificulta até mesmo a locomoção a pé .

— Um dia antes da manifestação deu uma chuva à noite que as duas últimas linhas de ônibus não conseguiram subir (o morro da Rua dos Cristais). No outro dia, a prefeitura colocou cascalho e o ônibus tentou subir, acabou colidindo no portão de uma residência. Foi um dos motivos que deixou a população irritada. Tinham idosos, crianças, que tiveram que subir a pé. Estava chovendo, e ficamos mais de 24 horas sem o transporte urbano na parte de cima — relata.

Conforme o Sistema de Informações Geográficas de Caxias do Sul, o GeoCaxias, parte do território do Villa Lobos, denominado Loteamento Vergueiros, não está regularizado. A Rua dos Brilhantes faz parte deste trecho, no entanto, a prefeitura nega que esse fator tenha influência no processo de pavimentação, uma vez que a obra conta com parecer favorável da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU).