Adiamento do início das aulas impacta cerca de 30 mil estudantes da rede estadual em Caxias do Sul

Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer deve receber mais de mil estudantes neste ano. Luca Roth / Agencia RBS

Entre 28 mil e 29 mil estudantes de Caxias do Sul foram surpreendidos pelo adiamento do retorno das aulas da rede estadual de ensino neste domingo (9) e, em razão disso, tiveram seus cronogramas readequados pelos pais nesta segunda-feira (10).

A situação ocorre após uma liminar do Tribunal de Justiça (TJ-RS) atender a um pedido do Cpers (sindicato dos professores estaduais) para transferir a retomada das atividades desta segunda para o dia 17 devido ao calor intenso que atinge o Estado. O governo do Estado recorre contra a decisão.

Segundo a titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Viviani Vanessa Devalle, ao todo, 48 mil estudantes são impactados na região, que abrange Antônio Prado, Cambará do Sul, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Jaquirana, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, São Francisco de Paula e São Marcos.

As escolas municipais de Caxias do Sul, por sua vez, começam o ano letivo no dia 19, de acordo com a Secretaria da Educação.

"Resolvi ir falar com os professores"

Por volta das 6h55min desta segunda havia movimentação na entrada do Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer, no bairro Exposição, que deve receber mais de mil estudantes neste ano.

No portão de entrada, a diretora, Fabiane Zanettini, relatou que, até aquele momento, três pais haviam ido até a instituição se certificar de que não teria aula. Segundo ela, um dos responsáveis, inclusive, estava com os filhos no carro, prontos para iniciarem o ano letivo.

Em um contexto semelhante estava o motorista Bernardo de Oliveira Costa, 54 anos, que chegou com o filho Bernardo, 13, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Vargas, no Centro, perto das 7h15min.

Ele contou que ficou sabendo das mudanças nesta manhã, e que a solução seria confirmar pessoalmente no local onde o adolescente irá frequentar o oitavo ano em 2025.

— Vi que tinha acontecido uma liminar, mas não tinha certeza se era em todo o Estado ou se era só lá para a região da fronteira (Oeste), onde é mais calor. Mas resolvi trazer ele e falar com os professores — afirma Costa.

O pai acredita que o remanejo do início das atividades escolares não irá afetar o restante do período:

— Esse ano está até começando mais cedo o ano letivo, porque sempre começou mais tarde. Eu acho que um dia, dois a mais (sem aula), dá para recuperar.

Onda de calor no RS

O calorão que atua sobre o Rio Grande do Sul desde o início de fevereiro deve continuar forte nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, a onda de calor deve persistir influenciando na elevação das temperaturas em todas as regiões do Estado, pelo menos, até a quarta-feira (12). Em Caxias do Sul, os termômetros podem chegar em 32º C.

Volta às aulas na rede privada

Conforme o Sindicato do Ensino Privado (Sinepe), das 13 escolas ligadas à entidade, sete retornam às aulas nesta segunda. Enquanto isso, as outras voltam entre os dias 12 e 17 de fevereiro. O sindicato tem uma estimativa de cerca de 11 mil estudantes, com base nas matrículas de 2024. Confira abaixo a lista das escolas e o retorno das aulas:

Voltam nesta segunda:

Colégio São José

Colégio São José do Capivari

Colégio La Salle Carmo

Colégio La Salle Caxias

Escola Adventista

Colégio São Carlos

Colégio Caminhos do Saber

Quarta-feira (12)

Colégio São João Batista

Quinta-feira (13)

Colégio Madre Imilda

17 de fevereiro