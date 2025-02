Aberto edital para ampliar oferta de consultas de neuropediatria e psiquiatria infantil em Caxias do Sul

Em busca de ampliar a oferta de consultas de neuropediatria e psiquiatria infantil, a Secretaria Municipal da Saúde (SUS) abriu um edital para contratação de uma empresa para a prestação do serviço. Os atendimentos ocorrerão nas estruturas da rede pública do município.

De acordo com a assessoria de imprensa da SMS, o edital é na modalidade de dispensa eletrônica e as propostas devem ser apresentadas na próxima quarta-feira (19) . Ou seja, um formato de contratação direta.

Ainda conforme a assessoria, o contrato terá duração de 12 meses, com possibilidade de ser prorrogado. É prevista a realização de 1,5 mil horas médicas em consultas com neurologista pediátrico e de 700 horas médicas com psiquiatra infantil.